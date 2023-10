Jugador de hockey falleció al sufrir un corte en su cuello en pleno partido

En un incidente impactante durante el partido de la Copa Challenge de los Nottingham Panthers contra los Sheffield Steelers, el jugador de hockey sobre hieloA pesar de los esfuerzos inmediatos para asistirlo, Johnson no pudo ser salvado y falleció tras ser trasladado al Hospital General del Norte de Sheffield.El extraño accidente ocurrió durante el segundo tiempo del partido en el Utilita Arena de Sheffield.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night.El comunicado destacó la contribución de Johnson como un destacado jugador de hockey sobre hielo y como un compañero de equipo ejemplar. El número 47 será recordado no solo por sus habilidades en la pista, sino también por su calidad humana.

“Transparente y con la gente”: así son las propuestas de Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde de Bogotá

Muere un jugador de hockey hielo por un corte en el cuello con un patínJohnson jugó en el Augsburger Panther alemán antes de fichar por el Nottingham Panthers en agosto. Leer más ⮕

Jugador de hockey sobre hielo murió por corte en el cuello con un patínAdam Johnson, delantero de los Nottingham Panthers, murió tras sufrir un grave corte en el cuello con el patín de un rival durante un partido de la Challenge Cup británica de hockey sobre hielo. Leer más ⮕

Hay rumor de querer alterar el orden público en elecciones: personero de La Paz, CesarFabian Canales, personero de La Paz, Cesar, explicó además que en ese municipio “el parte no es muy positivo”. Leer más ⮕

En medio de votación en La Paz, Cesar, sufragantes protagonizaron bochornosa peleaInfórmese aquí sobre las noticias de hoy en Colombia y el mundo Leer más ⮕

Elecciones Regionales 2023 en Colombia: se presentan disturbios en puesto de votación de La Paz, CesarAl parecer, varios ciudadanos, molestos con las autoridades, decidieron manifestar su descontento en lo que se ha calificado como un intento de saboteo a las elecciones locales. Leer más ⮕

Luis Díaz y el Liverpool toman determinante decisión luego del secuestro de los padres del jugadorLuis Díaz vive momentos de angustia tras el secuestro de sus padres. Leer más ⮕