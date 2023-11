A pesar de que el equipo egipcio tuvo un buen inicio de campaña a nivel local, los recientes resultados no fueron los más favorables; pues había perdido en su visita aen la tabla de posiciones de la Liga Premier de Egipto, por lo que el club tomó la decisión de apartar a Osorio de la dirección técnica. Por otra parte, el estratega de 62 años ganó trece, empató seis y perdió los otros seis.

¿Cuál es el futuro de Juan Carlos Osorio? como entrenador del América o de Monterrey Jhon Arias se vistió de héroe y salvó a Fluminense de una derrota en Brasil. ¿Los colombianos que viven en el exterior pueden votar en las elecciones regionales

:

FUTBOLRED: No va más: Juan Carlos Osorio no continuará en el fútbol de EgiptoEl técnico risaraldense no estará más con el conjunto africano Zamalek.

Fuente: futbolred | Leer más »

FUTBOLRED: No va más: Juan Carlos Osorio no continuará en el fútbol de EgiptoEl técnico risaraldense no estará más con el conjunto africano Zamalek.

Fuente: futbolred | Leer más »

FUTBOLRED: No va más: Juan Carlos Osorio no continuará en el fútbol de EgiptoEl técnico risaraldense no estará más con el conjunto africano Zamalek.

Fuente: futbolred | Leer más »

FUTBOLRED: No va más: Juan Carlos Osorio no continuará en el fútbol de EgiptoEl técnico risaraldense no estará más con el conjunto africano Zamalek.

Fuente: futbolred | Leer más »

FUTBOLRED: No va más: Juan Carlos Osorio no continuará en el fútbol de EgiptoEl técnico risaraldense no estará más con el conjunto africano Zamalek.

Fuente: futbolred | Leer más »

FUTBOLRED: No va más: Juan Carlos Osorio no continuará en el fútbol de EgiptoEl técnico risaraldense no estará más con el conjunto africano Zamalek.

Fuente: futbolred | Leer más »