Joven llora en redes sociales porque no puede ser fiel: “No me funciona”

Noticias Caracol - Getty ImagesEn los últimos días, una joven mexicana se hizo viral luego de que publicara un video contando que, a pesar de que mantiene relaciones abiertas, ella no puede ser fiel.La usuaria de TikTok @oficialdidir contó que, aunque ella “ama" con todo su corazón, “nunca" ha podido ser fiel.

En este, aseguró que ya lo hace y reclamó a sus seguidores diciendo que “no está bien que no acepten otros puntos de vista”.“Lo que no está bien es no aceptar que a la gente le funcionan diferentes cosas. ¿Por qué tengo que ir a terapia cuando yo soy feliz queriendo, teniendo o aspirando a tener una relación abierta?”, respondió.

