Jorge Enrique Robledo y su visión de la movida política en Colombia

Jorge Enrique Robledo no tuvo un buen resultado en las elecciones a la alcaldía de Bogotá del 29 de octubre. No superó el umbral y no podrá acceder a la reposición de votos. Más allá del resultado, la cabeza de Dignidad y Compromiso habló con EL TIEMPO de la actualidad del país y de su visión de la movida política en los últimos meses. Es un hecho que los resultados fueron inferiores a lo que estábamos pensando.

Hay que entender una cosa y es que, sin importar el resultado, tuvimos el primer éxito en campaña que fue hacer algo vigoroso en Bogotá y en Colombia. Hubo un voto útil y luchar contra eso es complicado, pero hicimos una campaña excelente. Tuvimos más de 3.000 inscritos y es algo a destacar para un partido que se originó en febrero. La campaña en Bogotá nos dio vida en el país. Una opción ganadora era remota. Lo que nos interesaba era hacer presencia y lo hicimos. Nos interesaba sacar más votos, pero bueno, logramos lo que queríamos, que es hacer presencia para posicionarnos como una alternativa al petrismo y el uribismo. No, eso es exagerad

:

CARACOLRADİO: El director técnico de la Selección Colombia habla sobre el partido contra BrasilNéstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia , se refirió al choque de este jueves ante Brasil, por la quinta fecha de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El estratega argentino expresó su deseo por conseguir el primer triunfo ante los pentacampeones del mundo.

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

ELESPECTADOR: Reflexiones sobre el clasismo en ColombiaEntrevista con el autor de la obra 'El bufete del zoquete' sobre su interés en la temática del clasismo en Colombia

Fuente: elespectador | Leer más »

ELESPECTADOR: Debate sobre la reforma a la salud en ColombiaEl presidente Gustavo Petro interviene en el debate sobre la reforma a la salud en Colombia y pide cambios en el artículo 42 que reglamenta las Instituciones de Salud del Estado.

Fuente: elespectador | Leer más »

CARACOLRADİO: Declaraciones de Luis Fernando Suárez sobre Millonarios y la Selección ColombiaLuis Fernando Suárez, exentrenador de Atlético Nacional y la Selección de Costa Rica, dio unas declaraciones sobre el presente de Millonarios, felicitándolos por el proceso con Alberto Gamero, además de dar su opinión acerca del presente de la Selección Colombia , la situación de Luis Díaz, con el secuestro de su padre, y dar un pronóstico de la final de la Copa Colombia .

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

PORTAFOLİOCO: Gremios del agro en Colombia alertan sobre inseguridad en zonas ruralesDiferentes gremios del agro en Colombia hacen un llamado de urgencia sobre la inseguridad en las zonas rurales del país, que podría afectar la productividad del sector. El presidente de Fedearroz destaca la preocupación por extorsiones, secuestros y robos de maquinaria.

Fuente: Portafolioco | Leer más »

ELCOLOMBİANO: Subasta multiespectro para el 5G en ColombiaEl Ministerio de las TIC en Colombia ha cerrado el plazo para recibir las ofertas de las empresas de telecomunicaciones que quieren participar en la subasta multiespectro para el 5G. Cuatro empresas se han presentado a la subasta, incluyendo una nueva compañía llamada Telecall Colombia. Telecall es una empresa brasileña con experiencia en telecomunicaciones y busca incursionar en el mercado colombiano.

Fuente: elcolombiano | Leer más »