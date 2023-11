Jorge Enrique Robledo no tuvo un buen resultado en las elecciones a la alcaldía de Bogotá del 29 de octubre. No superó el umbral y no podrá acceder a la reposición de votos. Más allá del resultado, la cabeza de Dignidad y Compromiso habló con EL TIEMPO de la actualidad del país y de su visión de la movida política en los últimos meses. Es un hecho que los resultados fueron inferiores a lo que estábamos pensando.

Hay que entender una cosa y es que, sin importar el resultado, tuvimos el primer éxito en campaña que fue hacer algo vigoroso en Bogotá y en Colombia. Hubo un voto útil y luchar contra eso es complicado, pero hicimos una campaña excelente. Tuvimos más de 3.000 inscritos y es algo a destacar para un partido que se originó en febrero. La campaña en Bogotá nos dio vida en el país. Una opción ganadora era remota. Lo que nos interesaba era hacer presencia y lo hicimos. Nos interesaba sacar más votos, pero bueno, logramos lo que queríamos, que es hacer presencia para posicionarnos como una alternativa al petrismo y el uribismo. No, eso es exagerad





