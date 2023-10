JetSmart, a la espera de ‘slots’ para hacer viable su operación

JetSmart está preparando su ingreso a Colombia, pero su presidente, Estuardo Ortiz, comentó a Portafolio las limitaciones que aún existen. Entre ellas están la asignación de ‘slots’ y la regulación, que podrían beneficiar más a aerolíneas que llevan mayor tiempo operando que a otras que, como la aerolínea de bajo costo suramericana, son nuevas en el mercado.

¿Qué ha pasado con el inicio de operaciones de JetSmart en Colombia? ¿Qué falta por ajustar con la Aerocivil? El proceso de certificación técnica tiene cinco fases. Nos encontramos en la tercera que es la más larga, en la que se presentan manuales de operación, mantenimiento, etc. Vemos un trabajo positivo con la Aerocivil. Esperamos que la certificación se logre a finales de este año o a principios de 2024.

No es lo mismo un ‘slot’ entre las 10 a.m. y las 11 a.m. que de 7 a.m. a 8 a.m. Los colombianos quieren viajar temprano, por tanto tenemos que revisar la calidad de lo que se nos ha asignado. Tienen que ser coherentes nuestras llegadas y nuestras salidas. headtopics.com

Entonces, estamos a la espera de la asignación que haga la Aerocivil con base a lo solicitado y a los históricos.¿Cuál es el pronóstico que hacen sobre esa asignación de ‘slots’? Cuando se está como nuevo entrante, asignan ‘slots’ de lo que sobre. Yo creo que la regulación no debería ser así. El fondo debería ser buscar el mejor mecanismo en beneficio de los pasajeros. Realmente hay que revisar si esto permite desarrollar la aviación en el país.

Esto es un excelente punto. De hecho muchos países han reducido la cantidad de operaciones de la aviación privada o aviación militar y algunos han trasladado estas operaciones a otros lugares. Esta podría ser una buena solicitud para liberar capacidad y maximizar la operación.Estamos seguros que la llegada de una aerolínea ‘low cost’ al país es indispensable para garantizar un buen nivel de competencia. Creo que es un momento clave. headtopics.com

