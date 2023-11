James Rodríguez y Luis Díaz comandan el seleccionado nacional. Neymar, Casemiro, Gabriel Jesús y Ederson, ausentes en la visita

El técnico Néstor Lorenzo contará con James Rodríguez como generador de ideas en el mediocampo de Colombia hoy frente a Brasil. Enfrentar a Brasil siempre es una pesadilla, pero a la vez una motivación extra para los rivales que, como en el caso de la Selección Colombia, sueñan con la victoria. Mañana más que nunca están dadas las condiciones para hacer realidad esa ilusión.

Los pentacampeones vienen atravesando un bajón en su rendimiento y sumado a ello, el técnico Diniz no dispondrá de cuatro de sus figuras. La ausencia del estelar Neymar, estaba confirmada desde la jornada anterior de la eliminatoria para el Mundial de 2026, cuando se confirmó su lesión de rodilla

ELESPECTADOR: Colombia buscará ganarle a Brasil para crearle una “minicrisis”Luis Amaranto Perea, asistente técnico de la selección colombiana, aseguró este lunes que su equipo buscará ganarle a Brasil para crearle una “minicrisis” y de paso acabar con la racha de empates que tiene el equipo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026.

Fuente: elespectador | Leer más »

ELTIEMPO: Las lecciones que busca Colombia de la experiencia de Brasil en 5GLas lecciones que busca Colombia de la experiencia de Brasil en 5G. ► El próximo 20 de diciembre, Colombia realizará la Subasta 5G y adjudicará estas redes.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

FUTBOLRED: Colombia actualiza la nómina para el duelo contra BrasilNéstor Lorenzo actualizó el estado de la nómina de Colombia para el crucial duelo contra Brasil , este jueves (7:00 p.m.) en Barranquilla, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Está tranquilo con sus opciones, se muestra ambicioso por la victoria pero reconoce que las virtudes del rival y las bajas propias, como la de Jhon Arias, tienen un peso.

Fuente: futbolred | Leer más »

CARACOLRADİO: El director técnico de la Selección Colombia habla sobre el partido contra BrasilNéstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia , se refirió al choque de este jueves ante Brasil , por la quinta fecha de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El estratega argentino expresó su deseo por conseguir el primer triunfo ante los pentacampeones del mundo.

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

ELCOLOMBİANO: Brasil y Colombia se enfrentan en la EliminatoriaAmbos equipos tendrán bajas en este encuentro por fecha 5 de Eliminatoria. Brasil sin Neymar como principal ausencia y Colombia que busca suplir la ausencia de Jhon Arias por lesión. Colombia ha enfrentado 14 veces en Eliminatorias, no ha ganado en ninguna ocasión: 7 victorias y 7 derrotas.

Fuente: elcolombiano | Leer más »

ELTIEMPO: Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. UruguayFaltan pocas horas para que se juegue la quinta de 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con partidos atractivos como el Colombia vs. Brasil y el Argentina vs. Uruguay. Además, hay selecciones como Perú y Bolivia que buscan su primer triunfo.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »