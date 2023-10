Iron Maiden confirma la primera fecha en Suramérica para 2024 con su 'The Futures Past World Tour'

En Colombia y otros países de Suramérica muchos fanáticos del heavy metal están a la expectativa con los posibles anuncios de conciertos de icónicas bandas que están realizando sus giras internacionales. Entre esas está Iron Maiden, que confirmó este viernes, 27 de octubre de 2023, su primera fecha en la región para 2024.

Además de esto, los británicos sorprendieron al dejar en la última fecha la anticipación de su llegada a la región. Andrea Valdiri paró en seco a funcionario de Londres en medio de viaje: 'No me la dejé montar'En Chile, Iron Maiden se presentará el próximo 27 de noviembre de 2024 en el Estadio Nacional, el mismo escenario que pisaron en 2019 con su gira Legacy Of The Beast.

