Investigación sobre la muerte de José Mauricio Ospina Velázquez

En los casos de homicidio siempre habrá datos que terminan revelando las verdaderas circunstancias de la muerte de la víctima . Algunos creíbles para el sistema judicial y otros, no tanto. La investigación de José Mauricio Ospina Velázquez se mueve en esa delgada línea. El joven de 17 años salió de su casa sobre las 4 de la tarde del 12 de abril de 2022, según el testimonio de Claudia Velázquez, su madre, a hacer tareas en casa de uno de sus amigos.

(De su interés: El 15,32 % de los usuarios de TransMilenio evaden el pasaje) En el expediente oficial del caso de 390 páginas, al que tuvo acceso este diario, quedó consignada la entrevista que los investigadores le hicieron a Claudia sobre los hechos de esa noche y madrugada. “Llamé a mi hijo sobre las 4:40 de la mañana a preguntarle que dónde estaba (...), me contestó un agente del CTI y me dijo que tenía que ir al hospital de Kennedy porque habían llevado a unos jóvenes heridos y que no sabía si mi hijo estaba allá", se lee en las página





