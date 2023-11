Incidentes en el partido Brasil - Argentina en las Eliminatorias sudamericanas

El partido más esperado de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 se vio teñido en parte por los graves incidentes que se vivieron en la antesala del Brasil - Argentina en el Maracaná, en donde los enfrentamientos entre ambas hinchas provocaron la intervención de la Policía local que terminó reprimiendo solo a los argentinos. Ante esa situación, Lionel Messi decidió que el equipo se retirara al vestuario y tras la victoria explicó por qué tomó esa decisión.

Una vez finalizado el partido en Río de Janeiro, en lo que fue la primera victoria de una selección en suelo brasileño por Eliminatorias, Messi criticó en duros términos a la Policía de Brasil tanto en declaraciones televisivas como mediante un posteo en sus cuenta oficial de Instagram. “Veíamos cómo le estaban pegando a la gente”, dijo el capitán argentino sobre la primera reacción del plantel que fue acercarse a la tribuna para calmar los ánimo





