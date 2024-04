Incendio en una discoteca en Estambul deja tres muertos

Entre las víctimas hay dos soldadores y un cocinero que, según sus familiares, murió asfixiado. Han muerto en un incendio desatado en el edificio, según han adelantado las autoridades municipales. Una discoteca con un gran escenario, frecuentes actuaciones musicales y un aforo - según los datos en la web de la empresa- de hasta 4.000 personas, se incendió al mediodía por causas que aún se desconocen.

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, informó desde el lugar del siniestro de que todos los fallecidos fueron encontrados en el sótano donde se declaró el incendio, y se da por hecho que las víctimas trabajaban en la obra, aunque este extremo aún no está confirmado. Imamoglu dijo a la prensa que las obras se podrían calificar de 'clandestinas', ya que 'no consta solicitud alguna para hacer reformas en el interior del local'. Se trata de un sótano dos plantas bajo tierra, por lo que no se ve desde afuera y no había quejas al Ayuntamiento. Por dentro tiene un aspecto grave

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



zonacero / 🏆 8. in CO

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Incendio en discoteca de Estambul deja al menos 29 muertosAl menos 29 personas murieron en un incendio en una discoteca de Estambul. El incendio ocurrió en el club nocturno Masquerade y los bomberos están tratando de rescatar a posibles víctimas atrapadas.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Trágico incendio en edificio residencial de Estambul deja al menos 29 muertosLa conflagración se presentó en el sótano de un edificio en donde se llevaban a cabo obras para un club nocturno. Lea más.

Fuente: NoticiasRCN - 🏆 11. / 67 Leer más »

Tragedia en Estambul: van 29 muertos tras incendio en popular discotecaSe trata del Masquerade, una discoteca turca ubicada en estambul. Un espacio de ocio con conciertos de música y aforo para 3.000 personas.

Fuente: vanguardiacom - 🏆 4. / 87 Leer más »

Al menos 29 muertos en incendio de club nocturno en EstambulUn incendio en el sótano de un edificio de 16 pisos en Estambul, Turquía, dejó al menos 25 personas muertas y otras tres resultaron heridas.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »

Subió a 29 los muertos tras incendio en obras de una macrodiscoteca en EstambulAl menos algunos de los fallecidos son obreros que trabajaban en esta obra, precisó el gobernador Gül.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »

Más de 20.000 litros de agua han lanzado para frenar el incendio forestal en SucreLas autoridades locales en Sucre y Bolívar tratan de combatir un devastador incendio forestal que azota desde el pasado jueves al corregimiento Palmira, específicamente en la vereda Algarrobal, del municipio de San Onofre (Sucre).

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »