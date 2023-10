Impuestos saludables: red académica celebra el aval de la Corte

Este 25 de octubre la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 54 de la reforma tributaria que estableció los impuestos saludables.

La sociedad civil y la Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas celebran esta decisión frente a la que estuvieron expectantes tras más de siete años de histórica lucha ante instancias como el Congreso de la República y la Corte Constitucional, en las que desde su expertise técnico y jurídico acompañaron la defensa de los impuestos saludables como una medida de salud pública.

En primer lugar, plantean los académicos se logrará disminuir el consumo de productos ultraprocesados que dañan la salud, lo que en términos de la Corte es la finalidad extrafiscal de los impuestos, que consiste en desestimular el consumo de sustancias nocivas para la salud. headtopics.com

En tercer lugar, señalan los académicos que se logrará disminuir los altos costos a mediano y largo plazo que causa la atención de las enfermedades no transmisibles en el sistema de salud y es que, como lo reconoce la Corte Constitucional, el consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, constituye uno de los elementos que más contribuye a la generación de las enfermedades crónicas no transmisibles (por ejemplo, diabetes, hipertensión, sobrepeso, etc.).

Los costos totales atribuidos a las ECNT en billones de pesos de 2021, sin considerar medicamentos, llegarían en 2030 a cifras entre $9.3 billones y $10,2 billones de pesos; en 10 años los costos totales se incrementarían en cerca del 40%. headtopics.com

Leer más:

ElUniversalCtg »

Corte Constitucional dio luz verde al cobro de impuestos a las bebidas azucaradas: así funcionaráDOLAR Leer más ⮕

Corte Constitucional declaró exequible cobro de impuestos a bebidas azucaradasDecisión unánime del alto tribunal a este punto contemplado en la Reforma Tributaria. Leer más ⮕

Corte Constitucional tumba la reforma estructural a la salud en La Guajira decretada por GobiernoPeriodista digital. Leer más ⮕

Corte Constitucional tumbó reforma estructural de la salud del Gobierno en La GuajiraLa Corte Constitucional dejó sin efectos el Decreto que fijaba una serie de medidas en esa materia para ese departamento. Leer más ⮕

Corte Constitucional tumbó cinco decretos del Gobierno de la declaratoria de emergencia en La GuajiraLa Corte declaró inexequibles los decretos relacionados con la salud, las salinas marinas, culturales, entre otros. Leer más ⮕

“Se garantizará el ejercicio periodístico en elecciones”: Gobierno Petro tras los reclamos de la FlipDOLAR Leer más ⮕