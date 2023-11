HRW: Los activistas medioambientales contrarios al oleoducto de Uganda sufren acoso

Nairobi, 2 nov (EFE).- Los activistas medioambientales que se manifiestan contra la construcción de un macro-oleoducto de 1.450 kilómetros entre el oeste de Uganda y la costa de Tanzania sufren acoso y detenciones por parte del Gobierno ugandés, denunció este jueves la organización Human Rights Watch (HRW).

En un informe publicado hoy, la ONG reveló que organizaciones de la sociedad civil y defensores del medio ambiente ugandeses "denuncian periódicamente casos de acoso e intimidación, detención ilegal o arresto arbitrario" en relación con el desarrollo del sector petrolero en el país.

Con el objetivo de convertirse en un productor de petróleo, Uganda se ha embarcado en la construcción de un macro-oleoducto de 1.450 kilómetros desde el oeste de Uganda hasta el puerto tanzano de Tanga, en el océano Índico, financiado tanto por la multinacional francesa Total como por la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). headtopics.com

El proyecto, que incluirá también cientos de pozos, cientos de kilómetros de carreteras, campamentos y otras infraestructuras, ha estado envuelto en la polémica, con grupos de derechos humanos y ecologistas denunciando que el oleoducto atravesará importantes espacios naturales protegidos y que supondrá para más de 100.000 personas de Uganda y Tanzania perder sus tierras y hogares.

"La construcción y explotación del Oleoducto de África Oriental (EACOP, por sus siglas en inglés), plantea graves riesgos medioambientales y para los derechos humanos, y contribuye a las crisis climática mundial", alertó Horne. headtopics.com

En septiembre de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para denunciar las violaciones de derechos humanos y contra el medio ambiente durante la construcción de la tubería y pidió posponer todas las operaciones durante al menos un año, lo que llevó al Gobierno ugandés a acusar de "sabotaje económico" a la Unión Europea (UE).

En La Estrella y Sonsón serán los escrutinios los que definan quiénes serán los nuevos alcaldesLas diferencias entre los dos primeros candidatos en las elecciones en cada uno de esos municipios están entre los 10 y 17 votos. Leer más ⮕

Concejo de Bogotá: estos son los nuevos concejales de la ciudadLos nombres, las votaciones y los partidos que conformarán la corporación en los próximos años. Leer más ⮕

¿Es normal que un edificio se mueva cuando pasa un carro pesado?Conozca los motivos por los que esto ocurre y si implica algún riesgo para los residentes. Leer más ⮕

¿Ya no se la aguantan? Televidentes se quejaron de Amparo Grisales por Yo me llamo y ‘La Diva’ habría respondidoLos fuertes comentarios para los imitadores e incluso las discusiones entre los jurados no pasaron desapercibidas Leer más ⮕

HRW denuncia “represión” en Egipto por “detención arbitraria” de manifestantesSegún la organización, las detenciones se debieron a diferentes protestas a nivel nacional, algunas espontáneas y otras coordinadas, que expresaban solidaridad en favor de Palestina por la guerra en la Franja de Gaza. Leer más ⮕

Los resultados de los chances y loterías del lunes 30 de octubre¿Se siente con suerte? ¿Se siente ganador?, entonces mire aquí los resultados de las principales loterías y chances del país. Leer más ⮕