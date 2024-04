HRW denuncia falta de protección a migrantes en el tapón del Darién

Más de medio millón de personas, incluyendo 113 000 niños, niñas y adolescentes, cruzaron el tapón del Darién en 2023. Colombia y Panamá no están protegiendo ni asistiendo a cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo que transitan por el tapón del Darién, y deberían ampararlos, planteó la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado este miércoles 3.

Juanita Goebertus, directora de la División Américas de HRW, afirmó al presentar el informe que 'sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje

