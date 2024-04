¡Hospital del DIM!: El ‘Poderoso’ tiene seis bajas para el juego de la Sudamericana

El Departamento Médico del DIM entregó el reporte con las bajas para el juego de la Sudamericana ante el Always Ready. El DIM entregó un nuevo informe médico previo al juego de la Sudamericana contra el Always Ready en el que se reportan seis bajas. José Manuel Aja, Kéner Valencia y José Luis Chunga continúan en su proceso de recuperación post quirúrgica. Otra baja importante es la de Yairo Moreno, que aún no puede regresar a las canchas.

