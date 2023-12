Hechos de afectación al orden público en la vía entre Bogotá y el Meta

Durante las últimas dos semanas se han presentado distintos hechos de afectación al orden público en la vía que comunica a Bogotá con el departamento del Meta. El primero sucedió el pasado 11 de diciembre, cuando un artefacto fue lanzado cerca del peaje Boquerón, en la Vía entre Bogotá y Villavicencio. El hecho dejó como saldo dos personas lesionadas, trabajadores de la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), encargada de la administración de la vía.

El segundo se presentó en la madrugada del 18 de diciembre, cuando fue lanzado un artefacto explosivo, al parecer una granada, desde una zona cercana al peaje Pipiral, en la misma vía. El hecho obligó al cierre de la vía entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada, aproximadamente, mientras las autoridades verificaban la seguridad de la zona. En la inspección encontraron otro artefacto explosivo. En su momento, Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, aseguró que las autoridades tenían la situación bajo control y que, pese a reservarse, podría haber responsabilidad de las disidencias de las FARC





