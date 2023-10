¿Habrá acuerdo? El pedido de Carlos Fernando Galán al presidente Petro sobre el metro de Bogotá

hace 16 minutosTras ser elegido alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro.Carlos Fernando Galán, superando el umbral del 40 % en primera vuelta (por primera vez existía la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones de la capital de la República).

Luego de conocer su triunfo electoral, el hijo de Luis Carlos Galán dio un discurso en su sede de campaña, donde habló sobre sus planes para su Gobierno distrital, que, según dijo, espera que sea más en las calles que en su oficina en el Palacio de Liévano.

“Ahora estamos obligados a que ganen todos. También me ilusiona una alcaldía que trabaje desde la calle, que tenga en cuenta al ciudadano para solucionar los grandes problemas, con diálogos que produzcan avances claros. Espero usar poco, muy poco, el escritorio de alcalde. headtopics.com

Al respecto, Carlos Fernando Galán expresó en su discurso: “Quiero que, por primera vez, de la forma más genuina posible, trabajemos todos para sacar adelante el Metro y cerremos de una vez por todas una discusión de más de siete décadas. Es infame perder tanto tiempo diariamente en cualquier medio de transporte. Tiempo que podríamos disfrutar con la familia, los amigos o haciendo deporte.

“El hambre es un crimen que no puede existir más en estos tiempos. Tres de cada diez personas sufren de hambre en la ciudad. Eso significa que tenemos un drama de 2.4 millones de seres humanos en Bogotá que sienten hambre, que no se alimentan bien, que no tienen para comer tres veces al día, y muchos de ellos son niños. Tener niños con hambre en la ciudad más poderosa del país es un crimen. headtopics.com

