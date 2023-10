“Ha sido una pasión, una entrega total”: Vargas Llosa se retira de la ficción con “Le dedico mi silencio”

La novela gira en torno a la música criolla, un género musical peruano. Fotos suministradas/VANGUARDIA

El personaje principal de la novela es Toño Azpilcueta, quien ve en la música criolla una especie de utopía para unir a los peruanos. Vargas Llosa detalla cómo se le ocurrió esta idea y cómo se la inculcó al personaje principal.

El tema central de esta novela es la música criolla peruana, un tema que parece novedoso en tu obra pero que en realidad no lo es. La música ha tenido una gran importancia en algunas de tus novelas, por ejemplo en ¿Quién mató a Palomino Molero? o en La tía Julia y el escribidor. Allí aparecen Palomino Molero, que era un guitarrista de música criolla, y en La tía Julia, Crisanto Maravillas, otro cantante de valsecitos peruanos. headtopics.com

“En la universidad no se escuchaba esa música. Yo estaba en el partido comunista, que era muy «serio» y no aceptaba nada que fuera musical. Pero en mi época de periodista, en La Crónica, única etapa en que hice vida algo bohemia, iba mucho a bares y peñas donde se tocaba música criolla. Carlos Ney era un erudito del criollismo y los amigos de La Crónica en general frecuentaban esos ambientes.

“Esas ideas son mías, no necesariamente porque crea que es así de manera literal, sino porque parto de un fenómeno: que el vals peruano unificó al Perú en cierta forma, a pesar de que la tarea no está concluida, como es obvio. No se sabe cuándo brotó y dónde brotó exactamente, hay distintas versiones. headtopics.com

