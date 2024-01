Gran crecimiento en la temporada de cruceros en Colombia

Esta temporada de cruceros está demostrando un gran crecimiento frente a las anteriores. Las cifras del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) incluso evidencian un resurgimiento de la industria.

(Lea más: Despega la nueva ruta de Wingo entre Medellín y Caracas: tarifas y frecuencias) Para esta nueva temporada, según las proyecciones sujetas a cambios en la programación, se estima que durante la temporada 2023-2024 Colombia recibirá un total de 214 visitas de al menos 30 líneas de cruceros, lo que se traducirá en aproximadamente 329.226 pasajeros. Además, se espera que se realicen 15 recaladas inaugurales en Cartagena, marcando la primera vez que estos cruceros lleguen a la ciudad. Respecto a ingresos, considerando el gasto promedio por pasajero y por tripulante estimado en el estudio ‘Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies’, Procolombia y Fontur calculan que esta actividad tendrá un impacto económico cercano a los USD$50 millones para la temporada 2023-202





