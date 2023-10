“Grabar Rigo fue toda una terapia, me reía desde que llegaba hasta que me iba”: Ana María Estupiñán

Interpreta a Michelle, la novia de Rigo. Para ella fue un reto personificar a una mujer de la vida real.era casi imposible que a Ana María Estupiñán no se le quedara pegado el acento de esta región.

“No tuve la oportunidad de viajar a Medellín reunirme con ella, porque todo pasó muy rápido, pero sí tuve la ocasión de hablar con ella por teléfono.estuvimos hablando muy largo, me contó muchas historia de sus relaciones familiares, de su relación con Rigo, me mostró sus perros, a su mamá, a Carlota (la hija), así que aunque no tuve la oportunidad de verla personalmente, sí la conocí muy bien.

“Siento que fue una construcción muy en equipo, desde la generosidad de los directores Juan Carlos Mazo y Catalina Hernández, de tener la libertad de hacerles preguntas. También me ayudó muchísimo que los dos directores son paisas y que en su mayoría el elenco es de Antioquia. headtopics.com

Siento que Michelle y Rigo se han sentido bien representados y eso a mí me da tranquilidad, porque eso me tenía muy pensativa, nerviosa, me daba mucha angustia y ansiedad, porque no quería que se sintieran irrespetados”.

“Fue espectacular, la verdad es que disfruté mucho esta producción porque fue muy especial y eso lo hablamos entre nosotros, porque había un ambiente de compañerismo y camaradería, de colaborarnos los unos a los otros, muy grande, pero además de mucha comedia, desde que llegaba hasta que me iba casi me la pasaba riéndome y una de las cosas que yo más disfruto en la vida es reírme,Para nosotros como actores también fue una gran terapia, por lo... headtopics.com

