Golpe al Gobierno Petro: se hundió en el Congreso la reforma a la salud, ministro de Salud, aseguró en la tarde de este miércoles que Colombia necesita"ir nuevamente a unas elecciones" para definir el futuro de las reformas sociales promovidas por el Gobierno.

"Yo siempre he creído en un sistema presidencialista porque si lo tuviéramos hoy, deberíamos ir nuevamente a unas elecciones para saber si las reformas a la salud, pensión y laboral, todas las reformas que necesita el país y pidió el pueblo en las pasadas elecciones, se hacen o no se hacen. Cualquiera que sean, no tenemos problema. Por eso, estamos en un proceso constituyente”, dijo Jaramillo. “Yo estoy de acuerdo con el sistema parlamentario, creo en un sistema parlamentario. El sistema presidencialista lo único que ha hecho es centrar el poder en las grandes capitales”, agreg

Golpe al Gobierno Petro: se hundió en el Congreso la reforma a la saludNueve senadores votaron a favor de archivar el proyecto oficialista en la comisión séptima del Senado.

