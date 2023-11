Gobiernos latinoamericanos de izquierda se distancian de Israel

Varios países de América Latina gobernados por la izquierda -como Bolivia, Colombia y Chile- se están replanteando su vínculo con Israel con medidas que van desde la ruptura de relaciones hasta la llamada de sus embajadores, a raíz de los bombardeos en territorio palestino, acciones que consideran una violación del Derecho Internacional.

Acto seguido, Chile resolvió llamar a consultas a su embajador en Israel, Jorge Carvajal, debido a las"inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza".

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", expresó el mandatario en un mensaje publicado en X (antes Twitter).La reacción desde Tel Aviv no se ha hecho esperar. headtopics.com

Estados Unidos, el gran aliado de Israel en el mundo, anunció que expondrá al Gobierno de Benjamín Netanyahu, la necesidad de respetar las leyes de la guerra.

Las medidas diplomáticas en respuesta a los bombardeos en Gaza han generado también reacciones fronteras adentro en los países latinoamericanos. La DAIA, órgano de expresión política de la comunidad judía en Argentina, dijo que"condena las críticas vertidas por la Cancillería argentina hacia Israel por su respuesta militar al criminal atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre", y aludió al"derecho a la defensa que tiene un Estado democrático ante el brutal ataque en el que fueron asesinadas más de 1. headtopics.com

Y las muestras de condena por los bombardeos de los territorios palestinos prosiguieron en varias cancillerías latinoamericanas. Y por su parte, Perú expresó su profunda preocupación por el agravamiento de la situación humanitaria en la Franja de Gaza y condenó los ataques realizados por las Fuerzas de Defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, al norte de Gaza, que ha ocasionado cientos de fallecidos.

