Gobiernos latinoamericanos de izquierda se distancian de Israel por bombardeos en Gaza

Este miércoles, Israel acusó a Chile y Colombia de"apoyar el terrorismo de Hamás" tras llamar a consultas a sus respectivos embajadores en el Estado judío por la ofensiva israelí sobre Gaza.

En un comunicado, el vicecanciller, Freddy Mamani Machaca, indicó que su Gobierno"ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza".

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", expresó el mandatario en un mensaje publicado en X (antes Twitter).La reacción desde Tel Aviv no se ha hecho esperar.

Estados Unidos, el gran aliado de Israel en el mundo, anunció que expondrá al Gobierno de Benjamín Netanyahu, la necesidad de respetar las leyes de la guerra. "Tal y como lo ha hecho anteriormente y como también lo ha hecho el presidente (Joe Biden), hablará directamente con el Gobierno israelí sobre nuestra expectativa de que, al lanzar y llevar a cabo su campaña militar, lo haga en pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario y las leyes de la guerra. Será muy directo al respecto", dijo en su conferencia de prensa diaria. headtopics.com

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) cuestionó este miércoles la decisión del Gobierno argentino de condenar el ataque israelí a un campo de refugiados en la Franja de Gaza y pidió diferenciarse de las"posiciones pusilánimes de algunos países de la región".

