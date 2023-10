Gobierno no invitó a disidencias Farc a elecciones

, donde las disidencias de las Farc amenazaron con hacer presencia, como en el resto del país y aclaró que el

Gobierno no tiene nada que ver en la invitación del Estado Mayor Central en la instalación de mesas en la capital del Cauca. "Yo no sé de donde nació eso, llamé al registrador a preguntarle" y añadió,"es extraño, pero lo que me dijo el registrador es que han cambiado el sitio donde estará él, aunque pregúnteselo a él.

No obstante, el ministro del Interior insistió en que las preguntas hay que hacérselas es al registrador nacional, Alexander Vega., sin embargo, les digo, el gobierno tiene una política de 'Paz Total' y en el marco de la misma, el Alto Comisionado está hablando con grupos guerrilleros para lograr unas negociaciones, en las mismas ha habido avances", dijo el ministro. headtopics.com

