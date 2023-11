Gobierno aún tiene deudas pendientes con la EPS: Gestarsalud

Ante la reciente situación que afectó a la EPS Sanitas por la suspensión de medicamentos no PBS por parte de Cruz Verde, las EPS agremiadas en Gestarsalud reafirmaron su compromiso de garantizar de manera continua el derecho a la salud de sus afiliados, a pesar de las contingencias administrativas ocasionadas por el flujo de recursos de los presupuestos máximos.

Destacaron que el Gobierno giró la semana pasada los recursos correspondientes a los Presupuestos Máximos de los meses de julio a septiembre, que cubren los servicios de salud no incluidos en la UPC. No obstante, Gestarsalud afirmó que el Gobierno Nacional todavía debe asignar y girar recursos para el ajuste a Presupuestos Máximos para la provisión de algunos medicamentos y servicios no incluidos en el Plan de Beneficios para los años 2022 y 2023.

Además, existen deudas pendientes con las EPS relacionadas con la estrategia de Punto Final, algunas de las cuales datan de más de cinco años atrás, así como deudas de la época de la pandemia. headtopics.com

Las EPS asociadas a Gestarsalud dijeron que están comprometidas en resolver las dificultades financieras, considerando las limitaciones del Gobierno Nacional para presupuestar y girar los recursos que financian las prestaciones no incluidas en el Plan de Beneficios.

Gestarsalud resaltó que se está trabajando en mantener un diálogo constructivo con sus proveedores para asegurar que los aspectos administrativos y financieros no afecten el suministro de medicamentos necesarios para la población. headtopics.com

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno para que continúe el diálogo técnico y constructivo que permita resolver las situaciones administrativas sin afectar a los usuarios y pacientes, quienes deben ser el centro de todas las soluciones.

GestarSalud asegura que el Gobierno todavía tiene deudas pendientes con EPS y no está al díaReportero. En búsqueda de historias. Leer más ⮕

“No hay control sobre los recursos que entrega el Gobierno”: MinSalud sobre EPS SanitasEl ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió en La W al caso de Cruz Verde y Sanitas que tiene en vilo el abastecimiento de medicamentos. Leer más ⮕

Sanitas sí ha recibido recursos del gobierno, pero no son suficientes, explica presidente de la EPSPeriodista digital con más de diez años de experiencia en la producción de contenido noticioso para portales web y manejo de redes sociales. Profesional en Comunicación Social de la Fundación Universitaria INPAHU. Defensora del fútbol femenino, apasionada por los deportes y el buen humor. En Twitter: CaoValencia | En LinkedIn: Carolina E. Leer más ⮕

Fuerte llamado del gobierno para que EPS no generen pánicoEl funcionario fue claro en asegurar que este comportamiento podría generar sanciones por parte de las autoridades. Leer más ⮕

EPS Sanitas responde a polémica con Cruz Verde y el GobiernoJuan Pablo Rueda, presidente de la EPS indicó que los recursos aún no son suficientes. | Empresas | Portafolio.co Leer más ⮕

Rifirrafe entre EPS Sanitas y el Gobierno: ¿se tienen los recursos para atender a los usuarios?Infórmese aquí sobre las noticias de hoy en Colombia y el mundo Leer más ⮕