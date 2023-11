Gerente de Emvarias deja el cargo en medio de cuestionamientos por contrato relacionado con basuras

Empresas Varias de Medellín (Emvarias) confirmó que su Junta Directiva tomó la decisión de dar por terminada la vinculación de Carlos Borja Jiménez, quien se venía desempeñando como gerente de esa entidad que hace parte del conglomerado público de Medellín.

No obstante, desde el sindicato de la empresa advirtieron que hasta ahora no conocen en las plataformas donde deben publicarse los documentos relacionados con el proceso las pólizas que debe aportar el contratista. Así lo confirmó a Blu Radio, Giovanni Villegas, presidente de esa organización.'Nosotros entramos al sistema de contratación y no aparecen cargadas las pólizas en este caso de Themac.

Sacaron al gerente de Emvarias en medio de polémica por cuestionado contrato de cargue lateralDOLAR Leer más ⮕

Marble Headhunter busca Gerente y Profesionales eléctricos en AtlánticoEn el nuevo portal de empleos alianza de EL HERALDO podrá encontrar las mejores vacantes de la región. Leer más ⮕

Crisis por falta de abastecimientos de medicamentos: Mañanas Blu 10:30, programa 31 de octubreTwitter: bluradioco | Facebook: BluRadio | Instagram: BluRadio Leer más ⮕

¿Qué hace falta para que empiece el segundo debate de la reforma pensional?Hasta el momento han sido radicadas tres ponencias en Senado. Leer más ⮕

Alerta porque en Antioquia ya escasean medicamentos y desmejora el servicio por falta de recursosAlgunos de los medicamentos que escasean, según el Colegio Médico de Antioquia, son analgésicos, antibióticos y anestésicos. Leer más ⮕

Santa Fe le responde a Acolfutpro sobre vacaciones de jugadores: 'falta a la verdad'La Asociación de Futbolistas denunció supuestas malas prácticas laborales del equipo. Leer más ⮕