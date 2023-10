“Gente decente e inteligente ganó”: Juliana Galvis no se aguantó y salió a felicitar a Carlos Galán y Fico Gutiérrez

.

Si bien, Juliana ha logrado destacarse en diversas producciones televisiones en donde su belleza, carisma y talento la catapultan como una de las actrices más reconocidas del país, en comparación a otros participantes la bumanguesa mostró sus buenos y malos momentos. Por supuesto, quienes la apoyaron durante el reality ahora le siguen la pista a través de sus redes sociales.

hacer reír a sus fans, revelar detalles de su vida, hace pocas horas no dudó en referirse a los resultados de las elecciones territoriales. Como es bien sabido Carlos Fernando Galán con una amplia ventaja se instauró como el nuevo alcalde de Bogotá y por segunda vez ‘Fico’ Gutiérrez buscará cambiar el rumbo de Medellín. Ante el hecho varios famosos no dudaron en reaccionar entre ellos, la famosa actriz que si bien, dejó claro que no solía hablar de política en este espacio, sí quería en esta ocasión referirse al tema. headtopics.com

“Perdió por una nariz…”: Marbelle le ‘sacó en cara’ a Upegui su derrota frente a Fico Gutiérrez en Medellín Las declaraciones de la exparticipante de MasterChef Celebrity estuvieron acompañadas de algunas imágenes en las que diversos medios de comunicación anuncian los nuevos alcaldes y en las que se muestran a Alex Char, Alejandro Eder, Federico Gutiérrez y por supuesto, de Bogotá, ciudad en la que reside desde hace algún tiempo, Carlos Fernando Galán.

