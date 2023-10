Gaviria propone que Gobernación pague parte de la gratuidad del Metro para elecciones

La polémica en el Valle de Aburrá por cuenta de la gratuidad del Metro de Medellín para la jornada electoral del próximo domingo, 29 de octubre, aún no termina. Aunque el Área Metropolitana y la Alcaldía de Medellín explicaron este jueves en un comunicado que sí habrá servicio gratuito para ese día, el mecanismo de financiación no cayó bien en algunos sectores.

(Le puede interesar: Alcaldía de Medellín asegura que votación no está vedada por estructuras criminales)Para el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien además ejerce como presidente de la Junta Directiva del Metro de Medellín, la decisión del Área Metropolitana "es una equivocación", porque a fin de cuentas es el ciudadano el que la termina pagando. "No me parece, es una equivocación", expresó.

