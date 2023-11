Fue un primer aviso

Ojalá sus congresistas, ya sin castigo, no se desboquen actuando en contra del sentir nacional ni sigan aprobando a ciegas los dañinos proyectos de Petro, ni escudándose detrás de supuestos consensos y conciliaciones.Si es que tenía luces, a Petro se le fueron.

Se le fueron las luces, no consultó o no entendió que las encuestas de su favorabilidad andaban por el piso, y que por ello estaba cantada la derrota del petrismo en las cuatro principales capitales del país, aunque no se esperaba que fuera de tal tamaño la paliza, que perdió en la inmensa mayoría de capitales y municipios, y en 30 de 32 Departamentos, al extremo que hasta al mismísimo Gustavo Bolívar, portaestandarte del pacto histórico y su mejor...

Por aquí era sabido que Álex con su también gigantesca favorabilidad arrasaría y que, una vez se echara al hombro la candidatura de Verano, lo impulsaría como vencedor, y así el Atlántico volvió a contar con una poderosa llave para continuar con el desarrollo, la prosperidad y el éxito. Felicitaciones a ambos. headtopics.com

Ojalá sus congresistas, ya sin castigo, no se desboquen actuando en contra del sentir nacional ni sigan aprobando a ciegas los dañinos proyectos de Petro, ni escudándose detrás de supuestos consensos y conciliaciones. La señal a Petro le quedó clarísima con la aplastante derrota que ojalá alerte a los partidos vendidos.

Porque deben entender que tienen que aconductarse y pensar a futuro, pues el resultado del pasado domingo sólo se trató de un primer aviso. headtopics.com

