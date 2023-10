Fiscalía no participa en estrategia para que denuncien compra de votos: Barbosa desmiente a Gobierno

La Fiscalía General de la Nación desmintió al Gobierno nacional y dijo que no participa de la articulación para que denuncien compra de votos y anunció que no es cierto que exista una iniciativa articulada con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para el pago de recompensas a quienes denuncien compra de votos.El ente indicó que no acompaña la estrategia porque es improvisada y puede dar lugar a otros delitos.

Además, desde el momento que se conoció la propuesta, el fiscal general, Francisco Barbosa, la rechazó por considerarla improvisada, ya que no existen mecanismos de control para que se lleve a cabo de manera eficaz y sin incurrir en la posible comisión de otros delitos.

