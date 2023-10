Favoritos al Balón de Oro 2023: Linda Caicedo busca la sorpresa

La Selección Colombia femenina tuvo su segundo partido amistoso de fogueo de cara a los Juegos Olímpicos París 2024 y después de haber tenido un primer juego contra Estados Unidos hace unos días, quedando empatado sin goles, en esta ocasión, las dirigidas por Ángelo Marsiglia no pudieron con las máximas campeonas del mundo.

Pese a los goles recibidos, Colombia logró mantener el cero en todo el primer tiempo, haciendo una presentación similar a la del primer amistoso, pero la diferencia radicó en el complemento donde las locales las superaron ampliamente.

Cuando parecía que Colombia iba a salir por el empate, las dirigidas por Marsiglia sufrieron otro gol casi que consecutivo y en el minuto 62, la tricolor padeció de nuevo por el costado derecho, donde Emily Fox asistió a Lindsey Horan, quien marcó el 2-0. headtopics.com

Al final, Colombia no tuvo para marcar el descuento y la Selección femenina terminó con un balance de una derrota y un empate contra Estados Unidos en esta gira internacional. — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) October 29, 2023 ... and that's how it works, that's how we got the goal 🎶🎶🎶 pic.twitter.com/9XoiZgPnpR

