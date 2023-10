¿Fan de RBD en Medellín se quedarían con la boleta comprada?

, los fanáticos están pegados del techo por cuenta de los altos precios que tiene irlos a ver las cuatro fechas aY es que muchos se subieron al bus de la banda mexicana, quien anunció su última gira el año pasado, porque esperan tener a cinco de los seis artistas que cautivaron toda una generación, pero lo que no pensaron es que el viajecito hasta laLo cierto es que Colombia parece ser uno de los países con más fanáticos de la agrupación, pues...

Hay que recalcar que este valor puede cambiar de acuerdo a la hora en la que necesite viajar, pues puedeCon este panorama, los fans en redes sociales se han mostrado bastante consternados, pues algunos han pensado hasta quedarse con la boleta comprada, pues dicen que los tiquetes de avión, así como la estadía en la capital antioqueña “son una locura”.

Los vuelos de Cali a Medellín para el 2 y 3 de noviembre están absurdamente caros, está peligrando mi ida al concierto de RBD 🥴La verdad que los boletos de avión la estadía para ver eso concierto en Medellín de RBD, karol G etc; son una locura. No entiendo por qué no existe una regulación que ponga fin al robo y daño que hace la especulación. headtopics.com

Leer más:

lafm »

Video: Anahí se retirará de los escenarios en la gira RBDVideo Anahí se retirará de los escenarios en la gira RBD y hace el anuncio para sus fanáticos ya que desea estar con su familia. Leer más ⮕

Anahí anunció su retiro de los escenarios: ¿afectará al concierto de RBD en Medellín?DOLAR Leer más ⮕

Anahí anunció su retiro de los escenarios: ¿afectará al concierto de RBD en Medellín?Anahí anunció su retirada de los escenarios en medio del Soy Rebelde Tour, que próximamente dará su función en Colombia. Leer más ⮕

Don Jediondo sacó pecho y le calló la boca a sus críticos, con publicación que Thalía hizo sobre élLa actriz mexicana es fan de uno de los programas del comediante Leer más ⮕

Con curioso video y a ritmo de RBD, Registraduría busca que ciudadanos salgan a votarUn video de esa entidad en donde parodian una canción del grupo méxicano se ha vuelto viral. Leer más ⮕

Al ritmo de RBD la Registraduría invita a participar de las elecciones del próximo domingocv Leer más ⮕