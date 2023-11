Familia de Luz Mery Tristán rechaza preacuerdo con presunto feminicida

Familiares de la deportista también denuncian que a la fecha, y a pesar del material probatorio, su caso no ha sido reconocido como un feminicidio. Defensa del presunto autor del asesinato de Luz Mery Tristán busca preacuerdo con el juez que lleva el caso. Foto: Tomada del Instagram de Luz Mery Tristán.

Luego de que la familia de la campeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán se enterara esta semana que la defensa del presunto feminicida de la deportista, Andrés Gustavo Ricci, está buscando un preacuedo con la Fiscalía, para que este pueda obtener beneficios en el marco del caso, la familia ya se pronunció rechazándolo y pidió justicia y celeridad en el proceso. Según recogieron algunos medios nacionales, el pasado 2 de octubre, Luis Valero, abogado del señalado, radicó un memorial en el que solicita al Fiscal 14 de la Unidad de Vida, que le conceda a su cliente un espacio para revisar este tipo de recurs

ELTIEMPO: Una imagen detallada del expansivo cúmulo de galaxias MACS0416 capturada por los telescopios espaciales Webb y HubbleUna de las imágenes más completas del Universo fue lograda gracias a la combinación de las capacidades de los telescopios espaciales Webb y Hubble para capturar el expansivo cúmulo de galaxias conocido como MACS0416, situado a unos 4.300 millones de años luz de la Tierra. Este cúmulo, resultado de la colisión de dos grupos de galaxias, ofrece detalles notables que van más allá de lo visible con un solo telescopio. La imagen revela un panorama detallado que abarca no solo el cúmulo en sí, sino también numerosas galaxias fuera de él. Además, presenta fuentes que varían con el tiempo, probablemente debido a fenómenos de lentes gravitacionales que distorsionan y amplifican la luz de fuentes distantes. Esta imagen es fruto del proyecto Frontier Fields del Hubble, iniciado en 2014, que busca explorar profundidades sin precedentes en el Universo.

PUBLİMETROCOL: El iPhone 15 Plus sorprende con sus lentes fotográficosEl iPhone 15 Plus llegó con un catálogo bastante amplio en su diseño si hablamos colores (el favorito de muchos es el rosa). A primera vista, conserva el tradicional diseño de los iPhone e incorpora entre sus materiales unaDynamic Island que solo estaba disponible en los dispositivos top de la marca.Cámaras: ¿Dos o tres lentes? Más megapixéles, más megafotos Acostumbrados a las fotografías de alta calidad, en la línea del iPhone 15 Plus, las capturas no pasan desapercibidas incluso en condiciones de luz reducidas

MİNUTO30COM: Interrupción programada del servicio de energía en UrabáEmpresas Públicas de Medellín (EPM) informó que el sábado 18 y el domingo 19 de noviembre será necesario interrumpir la prestación del servicio de energía eléctrica, de manera programada, en sectores de la subregión de Urabá. La luz se irá en sectores de Urabá por trabajos de mantenimiento en subestación y en redes de subtransmisión, que permitan seguir prestando un servicio de energía con calidad. La interrupción en el servicio de energía se hará así: Sábado 18 de noviembre, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En el municipio de Necoclí, en la zona urbana y la zona rural

CARACOLRADİO: Cali vs. Águilas EN VIVO: Siga el minuto a minuto y la transmisión del partido aquí⛔ Partido retrasado. Iniciará a las 5:30 p.m. ⚽️ AsoDeporCali 🆚 AguilasDoradas 🏟 Estadio Deportivo Cali 🏆 Liga de Colombia 🗓 Fecha 1 - cuadrangulares 📻Siga la transmisión del partido por El Fenómeno del Fútbol y el minuto a minuto aquí:

