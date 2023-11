Exportaciones siguen cayendo en Colombia en septiembre

De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), aseguró que para el mes de septiembre se registró una caída del 13,6% en las exportaciones colombianas, con US$ 4.127,7 millones.

, en cuanto a barriles de petróleo crudo, se reportó un crecimiento en ventas externas del 1,3% con 14,3 millones,las exportaciones de las manufacturas fueron de US$ 834,8 millones y registraron una caída de 11,4%

, frente a septiembre de 2022, mientras que en el caso de los productos Agropecuarios, alimentos y bebidas. Las ventas externas fueron US$ 766,5 millones y presentaron una caída de 18,9%, comparadas con septiembre de 2022. “Este comportamiento se explicó principalmente pordescafeinado o no ( -30,9% ) que contribuyó con -10,7 puntos porcentuales a la variación del grupo”, dijo el Dane en su informe.lo que ayudó a que no se registraran disminuciones mayores para este mes en comparación con el año anterior. headtopics.com

con una participación de 28,1% en el valor total exportado y le siguieron las participaciones de países como Panamá, India, México, Brasil, Ecuador y Perú.

