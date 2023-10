Expertos se encargan de derribar estos mitos sexuales: ¿Le ha pasado?

The New York Times, realizó un estudio para derribar los mitos sexuales que pueden causar daño a las personas.En la actualidad, la educación sexual sigue siendo variable en escuelas secundarias y facultades de medicina, lo que contribuye a la desinformación sobre la sexualidad y el deseo. Frente a ello, The New York Times, realizó un estudio para derribar los mitos sexuales que pueden causar daño a las personas.

En primera medida, Laurie Mintz, profesora emérita de psicología de la Universidad de Florida y experta en sexualidad humana, asegura que existen numerosos mitos sexuales que han persistido a lo largo de los años y que pueden causar mucho daño.Uno de esos mitos es la idea de que"todo el mundo lo está haciendo". Esta creencia puede llevar a los adolescentes a tener relaciones sexuales así no estén preparados emocionalmente.

De acuerdo con la Dra. Debby Herbenick, directora del Centro para la Promoción de la Salud Sexual de la Universidad de Indiana, aproximadamente una de cada tres personas no ha tenido relaciones sexuales en pareja durante el último año, según encuestas nacionales. headtopics.com

Es importante normalizar estos períodos de poco o ningún sexo en pareja y entender que no son indicadores de problemas. Sin embargo, para aquellos que buscan mantener una vida sexual activa en pareja, la Dra. Herbenick aconseja cuidar tanto la salud física como mental, y hablar abierta y sinceramente sobre los sentimientos para mantener una sensación de intimidad y conexión.

Otro mito sexual común es la idea de que el sexo se limita a la penetración. Ian Kerner, terapeuta sexual y autor, señala que es necesario abandonar esa definición estrecha de sexualidad, ya que contribuye a la brecha de placer entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales. Es importante reconocer que el orgasmo femenino no siempre se logra a través de la penetración, y que existen otras formas de actividad sexual igualmente placenteras y satisfactorias. headtopics.com

Corredor Verde: Cámara de la Infraestructura se refiere a fallo de juezLas valoraciones técnicas se realizaron por expertos en materia de ingeniería y movilidad. Leer más ⮕

Colombia venderá energía a Ecuador, mientras supera la crisis por la sequíaEstos son los resultados de la reunión entre el presidente Petro y su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, en la Casa de Nariño. Lea. Leer más ⮕

De Hellboy y Chucky haciendo radio: conozca los disfraces más icónicos de estos periodistas colombianosLos porteros del edificio ni siquiera los reconocieron Leer más ⮕

Estos son los tips de Luisa Fernanda W para lograr que sucedan cosas buenasLa creadora de contenido compartió sus reflexiones con sus seguidores para ser cada día una mejor persona Leer más ⮕

Estos son los 16 delitos electorales que darían cárcel a quien los cometaAsí los da a conocer el Consejo Nacional Electoral. Leer más ⮕

Estos son los exitosos negocios de Nairo Quintana: no todo es ciclismoEl deportista regresaría a las carreras más importantes del mundo con el Movistar Team. Leer más ⮕