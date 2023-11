Ex jugador chileno envuelto en polémica luego de criticar a Messi

La fecha 20 de la Liga BetPlay II-2023 estará para alquilar balcón. Se definirán los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales, así como el punto invisible para el equipo que será cabeza del grupo B (Águilas Doradas será cabeza en el A).

La Dimayor dividió la última jornada entre el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre, pero no había hecho oficial la programación de partidos que se verán por televisión y los que se podrán seguir en vivo online a través de internet.

Te puede interesar Los 18 jugadores de Liga BetPlay que bloqueó Lorenzo para la Selección La información ya la tienen los 20 clubes de la Liga, y quedaron claros sobre si sus hinchas verán la última fecha en la señal de Win Sports, Win + o la página web del canal que tiene los derechos de transmisión.

Martes 7 de noviembre (todos los partidos simultáneos a las 7:30 p.m.) Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali (Win Sports)Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira (Win Sports Online y web de Win)Envigado vs. Deportivo Pasto (Win Sports Online y web de Win)

Miércoles 8 de noviembre (todos los partidos simultáneos a las 7:30 p.m.) América de Cali vs. Bucaramanga (Win +)Jaguares de Córdoba vs. Águilas Doradas (Win Sports Online y web de Win)Atlético Nacional vs.

