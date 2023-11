Ex jugador chileno envuelto en polémica luego de criticar a Messi

En redes sociales y medios de comunicación, la polémica sobre si el octavo Balón de Oro de Lionel Messi fue ganado de manera justa o injusta sigue siendo tema de debate. Ahora, desde Chile, Mauricio Pinilla, exjugador de la selección austral y campeón de la Copa América en 2015 y 2016, expresó sus críticas en el programa de ESPN F360.

En pleno programa el ex jugador y hoy panelista del programa en Chile, habló algo indignante sobre la obtención del argentino. Argumentando que si Messi consiguió el Balón de Oro jugando en una liga no tan competitiva como la MLS, fue entonces porque la liga estadounidense está por encima de la mejores del viejo continente.

“Si ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos. Es eso o que la MLS se transformó en una potencia mundial en lo deportivo. Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después solo se va contar una sola competición. En el global no me parece que haya Messi sido el mejor. headtopics.com

Yo ya no creo en estos premios. Lo de 'Dibu' Martínez roza lo ridículo”, dijo Pinilla en el programa.✅"SI GANAS EL BALÓN DE ORO JUGANDO EN LA MLS QUIERE DECIR QUE ESTAMOS TODOS LOCOS. NO FUE EL MEJOR"📺 #ESPNenStarPlus | #ESPNF360Chilepic.twitter.com/Aw3Dc4d9uH

— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2023 Ante este comentario por parte de Pinilla, llegaron aficionados del astro argentino a criticarle sus comentarios en el que algunos llegaron a pedirle más respeto y otros a burlarse del ex jugador luego que este tenga un tatuaje sobre una jugada fallida en el Mundial de Brasil 2014. headtopics.com

