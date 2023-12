Ex asesor de Política Exterior de Israel habla sobre la separación de Israel y Palestina

En diálogo con La W, Nimrod Novik, ex asesor de Política Exterior del fallecido Shimon Peres y quien hoy en día es miembro del Comité Ejecutivo de Comandantes para la Seguridad de Israel (Commanders for Israel’s Security, CIS), habló en La W a propósito de este movimiento no partidista del que hacen parte más de 300 generales retirados de las FDI, así como equivalentes del Shin Bet, el Mossad y la Policía de Israel.

Los integrantes de dicho movimiento aseguran que avanzar en la separación de Israel de los palestinos en dos Estados, como parte de una iniciativa regional, sería la mejor manera de lograr una democracia judía fuerte. Para este fin, han planteado una serie de iniciativas políticas y de seguridad al mismo tiempo en que consultaban a colegas en el mundo árabe y los países occidentales.En ese sentido, Novik se pronunció sobre cuáles serían las recomendaciones que este grupo le haría al primer ministro Benjamín Netanyahu acerca de qué hacer respecto a la Franja de Gaz





WRadioColombia » / 🏆 26. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Qatar, mediador clave en el secuestro de rehenes en IsraelEl secuestro de más de 200 rehenes en el sur de Israel perpetrado por Hamás ha colocado a Qatar en el punto de mira diplomático. Qatar está cumpliendo un papel único como principal mediador entre Israel y Hamás.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Negación de la muerte de niños en la guerra entre Israel y GazaEn los primeros días de la guerra entre Israel y Gaza murieron dos niños de cuatro años. Uno era israelí, el otro palestino. Pero muchas de las publicaciones que vi en redes sociales no lamentaban sus muertes, sino, más bien, lo que intentaban era negar que se hubieran producido.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Israel y Hamás alcanzan un acuerdo de canje de rehenes y alto el fuego en GazaIsrael y Hamás llegaron a un acuerdo para un canje de rehenes y un alto el fuego de cuatro días en Gaza. El acuerdo no pone fin a la guerra y los ataques continuarán después de la tregua.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Israel y Hamás acuerdan la liberación de rehenes y una tregua en GazaNoticia | Israel y Hamás anunciaron una tregua en la Franja de Gaza tras semanas de guerra, y un acuerdo para la liberación de al menos 50 rehenes en poder del grupo islamista a cambio de presos palestinos. ⬇ Clic abajo ⬇

Fuente: NoticiasRCN - 🏆 11. / 67 Leer más »

Israel y Hamás alcanzan un acuerdo de alto el fuego y canje de rehenesDespués de más de mes y medio de guerra en la Franja de Gaza, Israel y el grupo islamista Hamás han alcanzado un acuerdo para un canje de rehenes por presos palestinos, que irá acompañado de un alto el fuego de al menos cuatro días, que dará un respiro a la población civil del devastado enclave. Sin embargo, el acuerdo no implica el fin de la guerra, según han subrayado ambas partes.

Fuente: vanguardiacom - 🏆 4. / 87 Leer más »

Israel y Hamás alcanzan un acuerdo de canje de rehenes y alto el fuego en GazaDespués de más de mes y medio de guerra en la Franja de Gaza, Israel y el grupo islamista Hamás alcanzaron este miércoles un acuerdo para un canje de rehenes a cambio de presos palestinos, que irá acompañado además de un alto el fuego de al menos cuatro días en Gaza para dar un respiro a la población civil del devastado enclave.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »