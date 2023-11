Estos son los ganadores del Ranking de Innovación Abierta 2023

En el marco del Open Innovation & Investor Summit Colombia, Connect Bogotá y 100 Open Startups presentaron los resultados del ‘Ranking de Innovación Abierta 2023’, el cual tiene como objetivo destacar a las ‘startups’ más atractivas para el mercado corporativo y a aquellas compañías que más colaboran con emprendedores locales para impulsar la innovación.

En esta versión se contó con la participación total de 426 startups y 244 empresas que reportaron contratos o relacionamientos.En comparación con el año anterior, las cifras revelaron un crecimiento del 72% en la participación de las startups, ya que en 2022 la cifra se ubicó en 248 startups, mientras que las grandes compañías aumentaron en un 41%, pues el año pasado participaron 173 empresas.

En cuarto y quinto lugar se ubicaron Celsia Colombia y Alianza Team, respectivamente. Las empresas Bavaria y Telefónica-Movistar aparecieron en la sexta y séptima posición, mientras que Grupo Energía Bogotá, Grupo Familia y la Universidad del Rosario cerraron el listado. headtopics.com

