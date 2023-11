Esteman: Una experiencia musical sorprendente

Conocí la música de Esteman hace más de una década, como muchos, por la canción que se hizo viral en su momento “No te metas a mi Facebook”… me parecía graciosa, pero para ser sincera, la propuesta no despertó mayor interés en mí. No porque fuera mala, sino porque mi alma rockera no me dejaba conectar tanto con ese tipo de música . Pasaron los años y era poco lo que escuchaba de él, un par de amigos cercanos me contaron que su show en vivo era toda una experiencia, pero no le presté importancia.

Cuando se anunció su concierto en el Royal Center me resonó la idea de ir, verlo y entender por qué mis amigos hablaban tan bien de su performance, pero no estaba tan convencida. Tomé la decisión de ir con una amiga cercana, ninguna de las dos conocía mucho a Esteman , fuimos sin ninguna expectativa, sin tener la menor idea de lo que nos esperaba. Pasó un rato largo entre el momento en el que llegamos y el inicio de su show, el lugar estaba repleto y sus fans estaban emocionados por verl





Leer más: ELESPECTADOR » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí.

:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

ELUNİVERSALCTG: Una mujer murió tras tomar una limonada de una reconocida marcaUna joven de 22 años muere tras beber una limonada en una fiesta. Su familia demanda a la empresa de bebidas por no advertir sobre el riesgo de su producto.

Fuente: ElUniversalCtg | Leer más »

ELUNİVERSALCTG: “Pornostalgia”, pasión y sensualidad fusionadas por EstemanEste nuevo sencillo promete mantener este legado y llevar su música a nuevos horizontes.

Fuente: ElUniversalCtg | Leer más »

ELUNİVERSALCTG: Ser profesional en Cartagena, un puente hacia un futuro laboral prometedorUna formación técnica o universitaria no es solo una recomendación, sino una inversión estratégica.

Fuente: ElUniversalCtg | Leer más »

WRADİOCOLOMBİA: ‘El otro hijo’, la película basada en una historia real sobre el duelo de una madreEl director de cine colombiano Sebastián Quebrada habló en W Fin de Semana sobre la película ‘El otro hijo’.

Fuente: WRadioColombia | Leer más »

ELUNİVERSALCTG: El presidente Petro sufrió una lesión tras una caída en CartagenaAsí lo dejó ver el mandatario en un mensaje en su cuenta en X, acompañado por una foto de la rodilla en la que sufrió la lesión.

Fuente: ElUniversalCtg | Leer más »

VANGUARDİACOM: Mujer falleció luego de hacerse una liposucción en una clínica clandestinaLa víctima fue identificada como Johana Andrea Gómez, de 40 años. La mujer enfrentó complicaciones médicas y fue trasladada a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció.

Fuente: vanguardiacom | Leer más »