Siempre creí que el fútbol era lo que más me gustaba en la vida. Más que la comida –¡la madre si no!–, como bien diría ‘El Flecha’, de David Sánchez Juliao. Así arranca la emotiva columna que Gabriel Meluk, editor de la sección Deportes del diario EL TIEMPO, escribió en noviembre de 2022, a pocas semanas de la muerte de su padre.

Este es mi primer Mundial, como se titula, recibió ayer una mención especial del jurado de la edición 48 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la categoría de Opinión y Análisis. “De manera conmovedora, y con un estilo impecable, el autor le rinde homenaje a su padre, que había muerto hace poco y con quien había establecido desde niño una complicidad alrededor de su amor por el fútbol (…) El texto se destaca por su habilidad para convertir al lector en un cómplice de esa camaradería y lo hace sentir parte de la familia”, asegura el acta del jurado. Cecilia Orozco Tascón, directora de Noticias Uno, fue reconocida con el gran Premio a la Vida y Obra de un periodist

ELTIEMPO: El Tiempo de los jóvenes: discutiendo el futuro de las próximas generacionesEl periódico EL TIEMPO lidera el foro ‘El Tiempo de los jóvenes’, en donde se discutirá cuál es el futuro de las próximas generaciones y cómo esta generación se está proyectando en el mundo. Este espacio en resultado de una alianza entre ScotiaGBS y la Casa editorial EL TIEMPO.

VANGUARDİACOM: Luis Suárez vuelve a la selección uruguaya para las eliminatorias del Mundial de 2026El histórico goleador Luis Suárez volverá a defender a la selección de Uruguay tras ser citado por Marcelo Bielsa para jugar la doble fecha de eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 frente a Argentina y Bolivia.

VANGUARDİACOM: Cifras alarmantes: Este año han sido asesinado 142 líderes sociales en ColombiaEl Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) entregó el reporte de un nuevo líder social asesinado este fin de semana. Las cifras de la organización dan cuenta de casi 150 defensores de derechos humanos muertos en medio de las balas.

FUTBOLRED: La Selección Colombia se enfrenta a Brasil en las Eliminatorias al Mundial 2026La Selección Colombia se enfrenta a Brasil en una jornada clave de las Eliminatorias al Mundial 2026. A pesar de las bajas, el equipo cuenta con varias figuras para el duelo contra el pentacampeón y el seleccionado de Paraguay.

ELTIEMPO: Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. UruguayFaltan pocas horas para que se juegue la quinta de 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con partidos atractivos como el Colombia vs. Brasil y el Argentina vs. Uruguay. Además, hay selecciones como Perú y Bolivia que buscan su primer triunfo.

PORTAFOLİOCO: Cambios en la declaración de renta para el 2024La declaración de renta vendrá con varios cambios para el 2024 y, por ello, muchas personas se encuentran a la expectativa de cómo esto puede afectarles su bolsillo, dado el caso de que tengan que hacer este trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Esto también está relacionado con la posibilidad de que los contribuyentes que deban hacer este proceso tributario para el próximo año vean sus finanzas afectadas mediante un incremento en el impuesto de renta. Sin embargo, este no sería la única modificación de este trámite respecto al realizado en el 2023, según le explicó a Portafolio Ángel Custodio Cabrera, exministro del Trabajo y experto en derecho tributario.

