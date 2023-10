Este 29 de octubre, no sea cómplice de las mafias y bandidos

El futuro de la ciudad y de los bumangueses depende de las buenas decisiones, no podemos seguir siendo cómplices de los malos gobernantes que tienen parcelada la alcaldía. Por eso, me dirijo a ustedes con la esperanza de despertar en cada uno la fuerza y determinación necesaria para cambiar el curso de nuestra amada ciudad.Esta no es una carta más con miles de promesas falsas, no es una carta para prometerle ni una casa ni un subsidio para después incumplir.

Hoy estoy convencido: ¡Bucaramanga despertó! Somos un legado de gente trabajadora, que no come cuento de los corruptos. El futuro de la ciudad y de los bumangueses está en riesgo, no podemos seguir siendo cómplices de los malos gobernantes, que llegan a punta de promesas falsas y mentirosas para después robarse la plata de todos.

Por eso me dirijo a usted para hacerle una petición muy sencilla: rompamos las estructuras de corrupción y politiquería. Mi compromiso es rendirle cuentas en la calle y en la alcaldía, a usted y a los suyos de todo lo que podemos hacer por defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. Cuando no roban la plata alcanza, no dejemos que se pierda ni un peso más en la corrupción.Archivo / VANGUARDIA. headtopics.com

