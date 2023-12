Estafas a través de mensajes de WhatsApp en Cartagena

A Edwin Lugo lo estafaron en menos de 10 minutos. Al igual que él, otras tres personas fueron engañadas bajo la misma modalidad. “Desde que se inventaron las estafas uno no sabe qué creer”, dice Edwin Lugo, luego de contar la historia que, asegura, pudo haberse evitado si tuviera mayores conocimientos sobre informática básica. El cartagenero, de 62 años, no sabe cómo denunciar la estafa de la que fue víctima, que no tomó más de 10 minutos.

Al igual que él, otras tres personas fueron estafadas bajo la misma modalidad en Cartagena. En un mundo cada vez más conectado, las personas enfrentan una amenaza que puede poner en riesgo sus ahorros. Las estafas a través de mensajes de WhatsApp se han convertido en un problema creciente, y más en la temporada de Fin de Año. A Edwin lo estafaron el pasado 10 de diciembre. En su cuenta le habían depositado el dinero de su pensión. Muchas de las transacciones y movimientos bancarios son administrados por su hija y su nieto, porque él a duras penas sabe usar WhatsApp, y justo ahí estuvo el error, dic





ElUniversalCtg » / 🏆 16. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Cuidado con las estafas en línea durante la temporada de fin de añoLos delincuentes aprovechan la temporada de fin de año para intensificar sus estafas en línea y robar información sensible de las personas. Grupo Bancolombia ha detectado las tres modalidades más usadas y ofrece recomendaciones para evitar caer en estas trampas.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Daniel Sancho se declara no culpable del asesinato del cirujano colombiano Edwin ArrietaEl español Daniel Sancho se declaró no culpable del asesinato con premeditación del cirujano colombiano Edwin Arrieta, lo que supone un giro de guion y da paso a un procedimiento previo a la celebración del juicio.

Fuente: NoticiasCaracol - 🏆 10. / 68 Leer más »

Temporada de cruceros en CartagenaLa temporada de cruceros 2023-2024 en Cartagena ha comenzado, trayendo consigo un estimado de 473,562 visitantes y promoviendo la prosperidad económica de la ciudad.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Apertura de la controvertida Playa 5 en Cartagena genera tensionesEl Distrito de Cartagena habilitó la Playa 5 en Bocagrande, pero la apertura generó tensiones con el gremio de carperos que se opuso a la disponibilidad del balneario al público.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Polémicas por la adjudicación del contrato de ampliación del aeropuerto de CartagenaSiguen las polémicas por la adjudicación del nuevo contrato para la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez en la ciudad de Cartagena. Aunque se espera que el proceso sea entregado el próximo 29 de noviembre en una audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Infraestructura, esa diligencia ha sido aplazada dos veces por las irregularidades que se han denunciado en medio de esta licitación.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »

No encuentran el cuerpo de estudiante que se ahogó en el mar en CartagenaJudicial | “Mi hermano es un ser especial, venció un cáncer de tiroides', no encuentran el cuerpo de estudiante de 23 años que se ahogó en el mar en Cartagena.

Fuente: vanguardiacom - 🏆 4. / 87 Leer más »