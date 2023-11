Estafa de empresa en Turbo deja a miles de personas en pérdida

Las víctimas están buscando desde el pasado martes a los encargados de esta empresa que abandonó su oficina en Turbo y solo dejó un comunicado como respuesta. Funcionaba desde la pandemia. La comercializadora y exportadora implicada en esta supuesta estafa quedaba en la vía entre Turbo y Apartadó. Las víctimas esperan alguna respuesta.Con el sueño de multiplicar el dinero que tenían —y el que no— cerca de 10.

000 personas del Urabá antioqueño invirtieron en una empresa que se presentó como exportadora,$5 millones que les pedían como ingreso inicial, aunque muchos, cegados por la ambición, entregaron sus ingresos, vendieron sus casas y sus vehículos y hasta prestaron dinero en entidades bancarias, todo porque creían que esos ingresos los iban a volver ricos. Matías*, un comerciante del Urabá, se vio tentado de invertir luego de que un amigo le contara que esa comercializadora estaba dándole nutridas ganancias a quienes invertían en ella. En medio de su curiosidad, sacó de sus ahorros y entregó los primeros $20 millones a mediados del 202

:

ELTIEMPO: Ganadero investigado por estafa se presenta ante la Fiscalía en BogotáEl ganadero Felipe Rocha Medina se presentó ante la Fiscalía local de Bogotá para rendir un interrogatorio por el delito de estafa en relación a su captación ilegal de dinero a través de un falso fondo ganadero. Busca obtener beneficios judiciales mediante un principio de oportunidad.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

ELHERALDOCO: Petro y Uribe chocan en el debate sobre la reforma a la saludPetro y Uribe acuerdan conversar sobre el proyecto pero chocan en si se para para ello el debate o no. Sigue a paso de tortuga la reforma a la salud. Esto luego de que varios congresistas opositores e independientes se salieran del Salón Elíptico argumentando que no había garantías para el debate en medio de las votaciones de las proposiciones no avaladas por el Gobierno sobre artículos que abordan temas cruciales sobre las acreencias de las EPS, las prestaciones económicas y los recursos de las entidades territoriales.

Fuente: elheraldoco | Leer más »

ELTIEMPO: Colombia fabricará piezas para aviones AIRBUS por primera vezLa Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, junto con las universidades Andes y Nacional, podrían ser las seleccionas por AIRBUS y serían las elegidas entre más de 250 universidades del país para apoyar la capacitación de las personas que diseñarán las piezas y autopartes de los aviones.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

ELTIEMPO: El Tiempo de los jóvenes: discutiendo el futuro de las próximas generacionesEl periódico EL TIEMPO lidera el foro ‘El Tiempo de los jóvenes’, en donde se discutirá cuál es el futuro de las próximas generaciones y cómo esta generación se está proyectando en el mundo. Este espacio en resultado de una alianza entre ScotiaGBS y la Casa editorial EL TIEMPO.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

VANGUARDİACOM: Netflix organiza su propio torneo de golf en Las VegasNetflix organizó un torneo de golf en Las Vegas para promocionar sus contenidos y mezclar a pilotos de Fórmula Uno con golfistas de la PGA. La pareja formada por Carlos Sainz y Justin Thomas ganó la 'Netflix Cup'.

Fuente: vanguardiacom | Leer más »

PORTAFOLİOCO: Caída en las ventas de vivienda en ColombiaLas ventas de vivienda en Colombia siguen en descenso, con una caída del 46,7% entre enero y octubre de 2023. Las ventas de vivienda de interés social (VIS) cayeron un 48,7% en octubre de 2023. El presidente ejecutivo del gremio, Guillermo Herrera, pide al Gobierno tomar medidas de reactivación.

Fuente: Portafolioco | Leer más »