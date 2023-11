Estadísticas oficiales y debate público

Las estadísticas oficiales siempre están en el ojo del huracán, y así debe ser, son los números que alimentan la narrativa oficial, son insumo central de la producción de conocimiento por parte de la academia, de los tanques de pensamiento y de las firmas de consultoría; y son cruciales en los procesos de toma de decisiones del sector público, privado y de las organizaciones civiles.

Hay quienes piensan que las estadísticas oficiales se producen en una urna aislada de los conflictos entre los grupos de interés de la sociedad. Esta visión, pienso yo, además de ingenua, puede ser nociva, pues no reconoce la naturaleza de los números oficiales que, por su enorme relevancia para la vida de las personas y las comunidades, están sumergidas en el debate político, y no me refiero al riesgo de manipulación política de las estadísticas, esto es apenas una parte, sino al debate político entendido como el espacio donde la ciudadanía se pone de acuerdo sobre los asuntos de...

William Alonso y Paul Starr, de las universidades de Harvard y Princeton respectivamente, en su clásico estudio de 1987 La política de los números, indagaron sobre las fuerzas sociales y políticas que moldean las estadísticas oficiales. El mensaje de Alonso y Starr fue contundente: “las estadísticas oficiales no son simplemente un espejo de la realidad. Reflejan preconcepciones y teorías sobre la naturaleza de la sociedad. headtopics.com

Son el producto de intereses sociales, políticos y económicos que por lo general están en conflicto entre sí”. Al respecto, las buenas prácticas han llevado a coger el toro por los cuernos y, contrario a promover oficinas estadísticas ombliguistas y aisladas del mundo exterior, se contemplan espacios para tomar decisiones colegiadas y escuchar las demandas sociales, como son los comités de expertos y las consultas a los usuarios para la identificación de necesidades en cada operación estadística.

