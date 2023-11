Espectadores de Yo Me Llamo están furiosos con los camarógrafos y ya no aguantan más

, tiene a más de un colombiano sentado todas las noches, viendo a los talentosos participantes, quienes han logrado llevarse millones a sus casas por haber sobresalido en todo el proceso.

Lo cierto es que ahora algunos estarían de mal genio con el programa y no precisamente con los jurados o los participantes, sino con la misma producción del reality.Muchos comentarios han salido en redes sociales sobre el proceso de los participantes y las decisiones que han tomado los jurados, sobre todo porque, para algunos,

han dejado sus preferencias bastante visibles, sobre todo por Bad Bunny y Shakira, quien incluso han sido los escogidos como los mejores de la noche. Ahora salió un nuevo tema a relucir, pues algunos colombianos se estarían quejando de los mismos camarógrafos y lo han hecho saber a través de comentarios en redes sociales: headtopics.com

“Por favor dejen la cámara quieta. Está bien que de vez en cuando enfoquen al jurado, pero mueven tanto la cámara que uno no puede apreciar a cuerpo completo los participantes”,Amparo Grisales no ha dejado de nombrar cualidades que tiene Yo Me Llamo Shakira, sobre todo con el parecido del físico, pues la participante ha luchado y trabajado mucho para lograr convencer al jurado y al público con su parecido.

, la misma Shakira compartió dos veces en sus redes sociales a la participante, lo que reafirma que hasta la original considera que sí se parecen.Yo Me Llamo Shakira le falta para poder convertirse en la ganadora de la temporada y es el movimiento de cadera. headtopics.com

