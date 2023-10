Erling Haaland se lleva con autoridad el derbi de Manchester

Con un doblete y una asistencia, Erling Haaland volvió a demostrar su superioridad en un derbi de Manchester que controla a la perfección y en el que, una vez más, quedaron patentes las diferencias entre un Manchester City excelso y un Manchester United más que perdido (0-3).

Los dos goles del 'cyborg' noruego, que el año pasado en su primer derbi hizo un 'hat trick', fueron la consecuencia del dominio que el City se ha acostumbrado a pasear los últimos años sobre un United que ni en un día que era para homenajear a Bobby Charlton -una bandera ocupó su lugar en Old Trafford-, tuvieron el coraje y el fútbol suficiente para competir el encuentro.

Pep Guardiola había dispuesto su esquema de forma que Bernardo y Grealish se doblaran constantemente por la banda y volvieran loco a Diogo Dalot. El portugués nunca sabía si seguir al que doblaba o quedarse con el de la pelota, y en una de estas, se quedó con Grealish cuando este cedió la pelota a Bernardo. headtopics.com

Video: İlkay Gündoğan explotó contra sus compañeros del Barcelona tras perder el clásico ante Real Madrid El portugués llegó hasta línea de fondo, picó la pelota y Haaland entró como un obús en el segundo palo. No hubo milagro de Onana y el partido estaba en el bolsillo de Guardiola y del City.

Pudo Haaland a partir de ahí disfrutar de su 'hat trick', lo que le hubiera convertido en el primer jugador en la historia con dos tripletes ante el United, pero el noruego falló un mano a mano contra Onana y cuando volvió a estar solo ante el camerunés -esta vez en una posición más escorada- prefirió cederle el honor a Phil Foden, que redondeó el marcador y volvió a dañar el corazón de Old Trafford, que un año más no... headtopics.com

