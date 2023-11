Epa Colombia y Yina Calderon se enfrentan a son de guaracha en Bogotá

Yina Calderón y Epa Colombia son dos de las creadoras de contenido más controversiales del entretenimiento colombiano. Causante de varias polémicas como la que protagonizaron la noche de este martes 31 de octubre, en la vía del barrio Bochica Sur, en la localidad de Rafael Uribe.

Un toque en vivo de guaracha llamado ‘Girls Power’. Que habían anunciado días antes en sus redes sociales. Un evento que se llevaría a cabo en el sector donde creció y vivió durante varios años Daneidy, pensado para el disfrute de los habitantes de la localidad de manera gratuita.La empresaria de fajas, que en el pasado había tenido problemas con Daneidy, le comentó a sus seguidores que el evento fue un éxito total y que se lo disfrutó mucho.

Al parecer, la presentación dio cabida para una reconciliación y una posible alianza en el mundo de la guaracha. Además, Epa Colombia se volvió consejera de Calderón y la mandó ir a la iglesia.Cada una de las influenciadoras tuvo su oportunidad de presentar su música y poner a los asistentes a bailar. headtopics.com

Epa Colombia confirmó que sí conoce sobre la situación de su rival, pero no le desea el mal, no quiere que le suceda lo peor. “Yina sí que por ahí quedó debiendo unos arriendos y todo, pero uno no le puede desear lo peor a las personas“, manifestó Epa.“Yina es muy berraca, muy emprendedora, pero tiene que portarse juiciosa, ir a la iglesia, empezar a hacer cosas diferentes por su vida”, concluyó.

Yina Calderón y Epa Colombia paralizaron calle de Bogotá con un enfrentamiento de guarachaLas dos creadoras de contenido se enfrentaron con un toque de guaracha.

