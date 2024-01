Enfermedades que afectan a los gatos y cómo prevenirlas

Los seres humanos que conviven con gatos saben que todos los días junto a ellos son de alegría y mucho amor. Hoy por hoy, los gatos son una de las mascotas más comunes, y más queridas, de los hogares colombianos. Según las cifras del DANE, se estima que alrededor del 40,2 % de los hogares en Bogotá tienen mascota, siendo en el 43,7 % de los casos, un gato.

De acuerdo con lo anterior, los responsables de estos animales de compañía deben reconocer que existen algunas enfermedades que afectan a los gatos y, en muchos casos, pueden provocarles graves problemas a la salud como, por ejemplo, la hemobartonelosis felina. Lea también: Vacuna alargaría vida de los gatosEsta es una enfermedad infecciosa frecuente que afecta sobre todo a los mininos portadores del virus de la leucemia o de la inmunodeficiencia, así como también a aquellos que viven en estado de semilibertad, que no gozan de condiciones óptimas de alimentación o que tienen antecedentes de situaciones estresantes, las cuales limitan el potencial protector del sistema inmune, como cirugías, peleas, viajes, entre otro





