Encuentro tenso entre Gustavo Petro y los empresarios más ricos de Colombia

Aunque nadie habló de eso directamente, existía una esperable tensión entre el anfitrión y los invitados. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, ha construido su carrera con un programa de reivindicación social que muchos encuentran agresivo frente a los grandes empresarios.

Este martes se vieron cara a cara el jefe de Estado con once de las personas más ricas de Colombia: Los banqueros Luis Carlos Sarmiento Angulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, líderes del Grupo Aval. Carlos Julio Ardila, cabeza de la Organización Ardila Lulle, dueña entre otras empresas de Postobón, Incauca, y RCN Radio Televisión. Alejandro Santo Domingo y Carlos Alejandro Pérez, controlantes del Grupo Valorem (antiguamente conocido como el Grupo Santo Domingo) dueños del Canal Caracol, el diario El Espectador, la cadena radial Blu, y las tiendas D1. Pedro Carvajal, presidente del Grupo Carvajal. Harold Eder, cabeza del ingenio azucarero Manuelita. César Caicedo, el hombre al mando de Colombina





